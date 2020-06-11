 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб

Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Происшествия, 
Пьяный молодой человек дождался, пока все уснут, и угнал авто

В Чите в полицию обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Креста». По горячим следам полицейские задержали ранее судимого за угон 23-летнего читинца.

Установлено, что молодой человек находился в гостях у своих родственников. Во время совместного распития спиртных напитков, он попросил владелицу автомобиля разрешить ему прокатиться по ночному городу.

Женщина отказала, мотивируя тем, что он не трезв. Выждав момент, когда все уснут, молодой человек взял оставленные без присмотра ключи и угнал чужой автомобиль. На одной из улиц города водитель не справился с управлением и врезался в столб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Происшествия, 11.06.2020
Пьяный молодой человек дождался, пока все уснут, и угнал авто
В Бурятии продавщица украла забытый в примерочной телефон
В Бурятии продавщица украла забытый в примерочной телефон
Происшествия, 11.06.2020
Женщина выключила телефон и избавилась от сим-карты
В Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир
В Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир
Происшествия, 11.06.2020
Очевидцы рассказывают, что автомобиль перевернулся шесть раз
Грозовой пожар потушили в Бурятии
Грозовой пожар потушили в Бурятии
Происшествия, 11.06.2020
На утро 11 июня лесных пожаров в республике нет
Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом
Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом
Происшествия, 11.06.2020
Мужчина зацепился ногой за рельс, когда грузовой состав начал движение
В Иркутске поймали пьяного водителя катера
В Иркутске поймали пьяного водителя катера
Происшествия, 11.06.2020
С начала навигации два судна отбуксировали на спецстоянку
В Бурятии поставлен рекорд по числу заразившихся COVID-2019
В Бурятии поставлен рекорд по числу заразившихся COVID-2019
Происшествия, 11.06.2020
Большинство новых больных коронавирусом – контактные с другими заражёнными
В Бурятии монтёров поймали на «липовых» командировочных документах
В Бурятии монтёров поймали на «липовых» командировочных документах
Происшествия, 11.06.2020
Железнодорожники решили «подзаработать» на командировке
Любовница женатого улан-удэнца натравила на него бандитов
Любовница женатого улан-удэнца натравила на него бандитов
Происшествия, 10.06.2020
Преступники пленили мужчину, а на его законную жену напали в её квартире  
Пропавший в Иркутской области школьник спал в подъезде
Пропавший в Иркутской области школьник спал в подъезде
Происшествия, 10.06.2020
Он ушёл гулять, не вернулся и был объявлен в розыск
В Иркутской области раскрыли кражу меди на полмиллиона рублей
В Иркутской области раскрыли кражу меди на полмиллиона рублей
Происшествия, 10.06.2020
Медесодержащие детали были украдены с территории завода

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^