Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб

Пьяный молодой человек дождался, пока все уснут, и угнал авто



В Чите в полицию обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Креста». По горячим следам полицейские задержали ранее судимого за угон 23-летнего читинца.



Установлено, что молодой человек находился в гостях у своих родственников. Во время совместного распития спиртных напитков, он попросил владелицу автомобиля разрешить ему прокатиться по ночному городу.



Женщина отказала, мотивируя тем, что он не трезв. Выждав момент, когда все уснут, молодой человек взял оставленные без присмотра ключи и угнал чужой автомобиль. На одной из улиц города водитель не справился с управлением и врезался в столб.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

