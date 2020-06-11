В Бурятии продавщица украла забытый в примерочной телефон

Женщина выключила телефон и избавилась от сим-карты



В Курумканском районе Бурятии полицейские задержали сельчанку по подозрению в краже сотового телефона, совершённой летом прошлого года. Подозреваемой оказалась продавец на вещевом рынке.



Выяснилось, что 52-летняя женщина услышала звук телефонного звонка и обнаружила в примерочной забытый клиенткой гаджет. Найденное она решила оставить себе, выключила мобильный и избавилась от чужой сим-карты.



Поскольку дисплей был повреждён, сельчанка отдала сотовый для ремонта родственнику, который впоследствии сам стал пользоваться им. Ущерб составил семь тысяч рублей.



- Отметим, что ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



