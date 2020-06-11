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Грозовой пожар потушили в Бурятии

Грозовой пожар потушили в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
На утро 11 июня лесных пожаров в республике нет

Накануне в Тарбагатайском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар, возникший из-за грозы. Площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га.

На тушении было задействовано 15 сотрудников лесной охраны и четыре единицы лесопожарной техники.

Пожар ликвидирован. На утро 11 июня лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
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