Мужчина зацепился ногой за рельс, когда грузовой состав начал движение
В Читинском районе машинист грузового поезда сообщил о том, что на перегоне «Новая-Маккавеево» возле железнодорожных путей находится мужчина с признаками железнодорожной травмы.
Установлено, что компания изрядно выпивших мужчин направлялась из магазина, у них на пути встал грузовой состав, который находился без движения. В тот момент, когда эта компания пролазила под стоящим поездом, локомотив начал движение и один мужчина попросту зацепился за рельс и не успел убрать ногу.
- В результате чего, мужчина был травмирован и направлен железнодорожную больницу Читы с диагнозом «открытый перелом правой стопы». Факт употребления алкоголя пострадавший не отрицает и считает, что если бы он был трезв, то не решился бы на такой необдуманный шаг, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом
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