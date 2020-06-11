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Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом

Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом
Происшествия, 
Мужчина зацепился ногой за рельс, когда грузовой состав начал движение

В Читинском районе машинист грузового поезда сообщил о том, что на перегоне «Новая-Маккавеево» возле железнодорожных путей находится мужчина с признаками железнодорожной травмы.

Установлено, что компания изрядно выпивших мужчин направлялась из магазина, у них на пути встал грузовой состав, который находился без движения. В тот момент, когда эта компания пролазила под стоящим поездом, локомотив начал движение и один мужчина попросту зацепился за рельс и не успел убрать ногу.

- В результате чего, мужчина был травмирован и направлен железнодорожную больницу Читы с диагнозом «открытый перелом правой стопы». Факт употребления алкоголя пострадавший не отрицает и считает, что если бы он был трезв, то не решился бы на такой необдуманный шаг, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
поезд травмы
 
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