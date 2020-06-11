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В Иркутске поймали пьяного водителя катера

В Иркутске поймали пьяного водителя катера
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
С начала навигации два судна отбуксировали на спецстоянку

В Иркутске с начала навигации было привлечено к ответственности порядка 10 судоводителей за различные правонарушения. Два маломерных судна были помещены на специализированную стоянку.

- На Иркутском водохранилище было задержано судно, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Во втором случае в ходе проверки судоводитель не смог предъявить документы, необходимые для допуска к управлению маломерным судном. В такой ситуации также была выполнена буксировка судна на специализированную стоянку, - рассказал старший государственный инспектор Андрей Голубев.

Большинство выявленных нарушений было связано несоблюдением правил обеспечения безопасности пассажиров. Инспекторы регулярно напоминают о том, что судоводители и иные лица, находящиеся на борту маломерных судов, должны быть в спасательных жилетах, надёжно зафиксированных с помощью имеющихся креплений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС про Иркутской области.
алкогольное опьянение маломерные суда
 
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