В Иркутске поймали пьяного водителя катера

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала навигации два судна отбуксировали на спецстоянку



В Иркутске с начала навигации было привлечено к ответственности порядка 10 судоводителей за различные правонарушения. Два маломерных судна были помещены на специализированную стоянку.



- На Иркутском водохранилище было задержано судно, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Во втором случае в ходе проверки судоводитель не смог предъявить документы, необходимые для допуска к управлению маломерным судном. В такой ситуации также была выполнена буксировка судна на специализированную стоянку, - рассказал старший государственный инспектор Андрей Голубев.



Большинство выявленных нарушений было связано несоблюдением правил обеспечения безопасности пассажиров. Инспекторы регулярно напоминают о том, что судоводители и иные лица, находящиеся на борту маломерных судов, должны быть в спасательных жилетах, надёжно зафиксированных с помощью имеющихся креплений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС про Иркутской области.

