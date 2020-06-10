Житель Бурятии отправился на новое место работы с наркотиком

Происшествия, Фото: из архива

Суд оштрафовал любителя гашишного масла



Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.



Мужчина хранил гашишное масло в смеси с табаком. Наркотик он прихватил с собой, когда поехал на новое место работы в посёлок Новая Чара Забайкальского края. Однако мужчина был задержан, наркотик у него изъяли.



- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Решение в законную силу не вступило.





