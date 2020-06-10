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Житель Бурятии отправился на новое место работы с наркотиком

Житель Бурятии отправился на новое место работы с наркотиком
Происшествия,  Фото:из архива
Суд оштрафовал любителя гашишного масла

Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Мужчина хранил гашишное масло в смеси с табаком. Наркотик он прихватил с собой, когда поехал на новое место работы в посёлок Новая Чара Забайкальского края. Однако мужчина был задержан, наркотик у него изъяли.

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило.


наркотики
 
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