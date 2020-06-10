Пропавший в Иркутской области школьник спал в подъезде

Он ушёл гулять, не вернулся и был объявлен в розыск



Накануне ночью в дежурную часть полиции в Шелеховском районе поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего школьника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По словам родителей, около 15 часов дня сын вышел погулять с велосипедом и не вернулся. Сотрудники полиции начали поиски пропавшего мальчика в районе проживания и соседних микрорайонах. Примерно через час после начала поисков спящего подростка обнаружил сотрудник уголовного розыска в подъезде многоквартирного дома.



- Отсутствие ребёнка дома после 23.00 летом – уже повод побеспокоиться родителям, тем более в период самоизоляции, который действует на территории Иркутской области до 14 июня. О том, что мальчик потерялся, следовало заявить незамедлительно, ведь с 15.00 до часу ночи с ним могло произойти всё, что угодно – поделилась начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шелеховскому району Татьяна Пинигина.



