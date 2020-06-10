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Улан-удэнец украл банковские карты по пути к подруге

Улан-удэнец украл банковские карты по пути к подруге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек стащил карты из карманов приоткрытой двери машины

В Железнодорожном районе Улан-Удэ 9 июня в отдел полиции обратился местный житель. Утром он обнаружил, что в припаркованном около дома авто из карманов обивки дверей украдены две банковские карты. С одной из них в последующем было списано более 5,5 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в круглосуточных магазинах, где подозреваемый ночью рассчитывался чужой картой. В воре правоохранители узнали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 23-летнего горожанина и задержали его. У него изъята одна из украденных карт, от второй карты, где денег не оказалось, он избавился.

Как рассказал сам подозреваемый, направляясь к подруге, он заметил, что дверь машины приоткрыта. Это и привлекло его внимание. Кроме карт, ничего ценного в иномарке он не нашел.

Примечательно, что неделю назад молодой человек трудоустроился на работу пекарем.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Также в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по факту ранее совершённого наркопреступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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