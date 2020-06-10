Молодой человек стащил карты из карманов приоткрытой двери машины
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 9 июня в отдел полиции обратился местный житель. Утром он обнаружил, что в припаркованном около дома авто из карманов обивки дверей украдены две банковские карты. С одной из них в последующем было списано более 5,5 тысяч рублей.
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в круглосуточных магазинах, где подозреваемый ночью рассчитывался чужой картой. В воре правоохранители узнали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 23-летнего горожанина и задержали его. У него изъята одна из украденных карт, от второй карты, где денег не оказалось, он избавился.
Как рассказал сам подозреваемый, направляясь к подруге, он заметил, что дверь машины приоткрыта. Это и привлекло его внимание. Кроме карт, ничего ценного в иномарке он не нашел.
Примечательно, что неделю назад молодой человек трудоустроился на работу пекарем.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Также в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по факту ранее совершённого наркопреступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл банковские карты по пути к подруге
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой человек стащил карты из карманов приоткрытой двери машины
Грабитель-рецидивист освободился из колонии в мае
Жертвы тулунского маньяка рассказали в фильме свои истории
У женщины снизилось зрение
Убийцу признали невменяемым
Пенсионер, опасаясь расправы, не стал обращаться в полицию
Подросток пропал из поля зрения родителей на несколько минут
Дело расследовало УФСБ
Таковы данные с начала 2020 года
Им удалось выкопать 200 килограмм корня растения
За сутки в Бурятии прибавилось более 60 заражённых
Она сложила всё в пакет и прошла мимо кассы
Ущерб оценён более чем в 100 тысяч рублей
Нарушителям грозят штрафы
Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём