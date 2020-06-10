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Иркутянин совершил три грабежа менее чем за два часа

Иркутянин совершил три грабежа менее чем за два часа
Происшествия, 
Грабитель-рецидивист освободился из колонии в мае

Полицейские благодаря отзывчивым иркутянам раскрыли серию грабежей.

В Иркутске накануне полицейские задержали предполагаемого серийного грабителя. Подозреваемый - 36-летний местный житель, ранее судимый шесть раз за аналогичные преступления. Мужчина освободился из мест лишения свободы в мае этого года.

На данный момент установлена его причастность к трём эпизодам ограбления. Мужчина спланировал все грабежи, промежуток времени между ними составлял около 30 минут.

30 мая мужчина в чёрной маске напал на пенсионерку в подъезде дома на улице Трудовая. Он открыто без применения насилия отобрал деньги и продукты питания.

- Следующее нападение предполагаемый преступник совершил на улице Депутатская, ударив девушку по голове. Он попытался забрать ее сумку, но девушка упала на нее, в итоге грабитель скрылся с места преступления ни с чем. Позже подозреваемый ограбил пенсионерку в подъезде ее дома, отобрав сумку с деньгами, документами и сотовым телефоном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Общий ущерб на данный момент устанавливается. Часть украденного имущества изъята в ходе личного досмотра.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

грабеж
 
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