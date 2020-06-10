Вышел фильм о тулунском маньяке, которого не могли поймать почти 30 лет

Жертвы тулунского маньяка рассказали в фильме свои истории



В онлайн-кинотеатре «Premier» появился документальный фильм «Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка» (18+). Фильм рассказывает о маньяке-насильнике, который орудовал в городе Тулун Иркутской области почти 30 лет.



Маньяк подходил к своим жертвам со спины, приставлял к горлу нож и уводил девушек в заброшенные здания, где насиловал их.



- Мы тогда встретились с подружками, кто-то уезжал, кто-то приезжал, посидели в кафе и разошлись по домам. Время было около часа ночи. От кафе до моего дома идти минут семь. Услышала шаги, снег хрустел. Обернулась. Смотрю, идёт какой-то парень или мужик, не поняла. Я прибавила ещё шагу, и сзади на меня напали, нож к горлу и просто говорит: «Заорёшь – зарежу». Завёл на второй этаж и начал бить. Просто схватив за грудки, бил об бетон, об стены. Отбивалась. Чем больше отбивалась, тем больше бил. Потом сказал с ножом: «Ещё хоть раз ударишь, начну протыкать ладошки». Думаю: «Пусть хоть что, лишь бы живой». Страшно за маму было, просто боялась, как она опознавать будет, - рассказала в фильме женщина, которая стала жертвой маньяка в 2002 году.



Отличительной чертой маньяка было то, что он ложился и спал на своих жертвах, а когда просыпался, продолжал издеваться над девушками.



Изнасилования происходили в основном около железнодорожный станций, в здании недостроенного роддома, на трибуне стадиона. От мужчины сильно пахло дизельным топливом, разговаривал тихо. Насильник действовал дерзко и оставлял свои следы. Так был получен его генотип. Чтобы установить его личность, следователи провели более 15 тысяч экспертиз.



Опознать и задержать маньяка вышло случайно. Зимой 2019 года он изнасиловал девушку, которая обратилась в полицию. Начальник уголовного розыска обратил внимание на это дело и выяснилось, что он подходит под приметы, которые описывали предыдущие жертвы. На месте изнасилования следователи взяли образцы биологических следов маньяка. Проведённая в Иркутске экспертиза показала 100% сходство.



- Личность этого человека была установлена по средствам просмотра видеозаписей с камер, установленных на магазинах. Просмотрели камеры до момента совершения преступления и после. Его показали в ближайших магазинах. Там сказали, что он похож на этого вот бульдозериста, - рассказал следователь.



Подозреваемым оказался 53-летний работник угольного разреза, женат, двое детей. К слову, его жена учитель, она преподавала у одной из жертв своего мужа.



Издание «Медуза» ранее сообщалось: за несколько лет нападений и многочисленных заявлений местные полицейские не смогли установить связь. Потом, когда уже улик накопилось достаточно, полицейские с ужасом признали, что они проглядели маньяка.



Мужчине было предъявлено обвинение по 11 эпизодам по двум статьям Уголовного Кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». После задержания обвиняемый признался ещё в 13 преступлениях, но следователи считают, что жертв было не меньше 50. Преступления были совершены в период с 1992 года по январь 2019 года. Двух девушек он убил.



