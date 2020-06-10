Убийцу признали невменяемым
В Иркутском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве.
По версии следствия, в конце мая 2001 года в селе Оёк Иркутского района мужчина, находясь в алкогольном опьянении, убил 74-летнюю женщину, после чего украл её имущество и скрылся с места преступления.
Подозреваемый был задержан спустя 19 лет – в декабре прошлого года.
- Установлено, что по результатам проведенной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый является невменяемым, в связи с чем, не подлежит уголовной ответственности, но нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено для рассмотрения по существу в Иркутский районный суд.
В Иркутской области завершили расследование убийства 19-летней давности
Происшествия, Фото:
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