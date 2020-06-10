Забайкалец ограбил старика, только что получившего пенсию

Пенсионер, опасаясь расправы, не стал обращаться в полицию



В Сретенске в полицию поступила оперативная информация о том, что местный житель украл у пенсионера деньги. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.



Установлено, что 42-летний мужчина встретил своего пожилого знакомого, который рассказал, что получил пенсию и идет в магазин. Предполагая, что в силу своего возраста мужчина не сможет оказать сопротивления, подозреваемый выхватил купюры, которые пенсионер держал в руке. После скрылся.



Опасаясь дальнейшей расправы, пожилой мужчина не стал обращаться в полицию. Сумма причинённого ущерба составила 5700 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее задержанный уже был судим за кражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

