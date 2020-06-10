В Иркутской области начали проверку после гибели подростка на реке

- Сотрудники правоохранительных органов с наступлением летнего периода напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности вблизи водоёмов. Взрослым не стоит оставлять детей без присмотра во избежание трагедии. Находясь в воде, детям необходимо использовать спасательные плавсредства (круг, жилет, нарукавники), - предупредили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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