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В Иркутской области начали проверку после гибели подростка на реке

В Иркутской области начали проверку после гибели подростка на реке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Подросток пропал из поля зрения родителей на несколько минут

В Иркутской области следователи начали доследственную проверку по факту гибели 15-летнего мальчика в реке Ока Зиминского района.

Следователи установили, что 6 июня семья поехала на рыбалку на реку Ока в район села Мордино на две ночи с ночёвкой в палатках. Все время мальчик находился под присмотром матери, к воде один не подходил.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня подросток пропал из виду родителей буквально на пять минут, когда они занимались обустройством места отдыха на берегу. Они сразу начали его искать, но безрезультатно.  Его тело обнаружили на глубине 3,5 метров

- Сотрудники правоохранительных органов с наступлением летнего периода напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности вблизи водоёмов. Взрослым не стоит оставлять детей без присмотра во избежание трагедии. Находясь в воде, детям необходимо использовать спасательные плавсредства (круг, жилет, нарукавники), - предупредили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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