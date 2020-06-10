В Братске 23-летнего парня посадили за хранение гашиша и конопли

Дело расследовало УФСБ



Братский городской суд признал 23-летнего жителя Республики Тыва виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Молодой человек хранил в кладовке своего дома, расположенного в Республике Тыва, 3,9 кило гашиша и 1,1 кило конопли. В начале августа 2019-го молодой человек приехал с наркотиками в дорожной сумке на попутках из села Кызыл-Мажалык на автостанцию Братска. Здесь его задержали.



Уголовное дело расследовало УФСБ России по Иркутской области.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.

