У жителей Иркутской области изъяли почти 1900 единиц оружия

Происшествия, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Таковы данные с начала 2020 года



Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Иркутской области 1857 единиц оружия и 500 патронов различного калибра. Основная часть изъятого – это гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



Также специалисты проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.



Всего за пять месяцев проведено более 20 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. За различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено около двух тысяч административных протоколов.



В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано свыше 75 тысяч владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.



