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У жителей Иркутской области изъяли почти 1900 единиц оружия

У жителей Иркутской области изъяли почти 1900 единиц оружия
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Таковы данные с начала 2020 года

Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Иркутской области 1857 единиц оружия и 500 патронов различного калибра. Основная часть изъятого – это гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Также специалисты проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.

Всего за пять месяцев проведено более 20 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. За различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено около двух тысяч административных протоколов.

В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано свыше 75 тысяч владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.

оружие Росгвардия
 
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