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На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 28 омулей

На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 28 омулей
Происшествия,  Фото:из архива
Ущерб оценён более чем в 100 тысяч рублей

Сотрудники транспортной полиции во время рейда на озере Байкал задержали 41-летнего жителя Кабанского района Бурятии. У него изъяли орудие лова и 28 штук байкальского омуля.

Общий ущерб от незаконных действий браконьера составил более 100 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

С 1 октября 2017 года введён запрет на промышленный и любительский вылов байкальского омуля. Ущерб за одну рыбу, независимо от её размера и веса, определяется на сумму 3640 рублей. В период нереста ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста увеличивается до 7 280 рублей. Уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного ущерба от 100 тысяч рублей.


омуль браконьерство
 
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