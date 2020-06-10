На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 28 омулей

Происшествия, Фото: из архива

Ущерб оценён более чем в 100 тысяч рублей



Сотрудники транспортной полиции во время рейда на озере Байкал задержали 41-летнего жителя Кабанского района Бурятии. У него изъяли орудие лова и 28 штук байкальского омуля.



Общий ущерб от незаконных действий браконьера составил более 100 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



С 1 октября 2017 года введён запрет на промышленный и любительский вылов байкальского омуля. Ущерб за одну рыбу, независимо от её размера и веса, определяется на сумму 3640 рублей. В период нереста ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста увеличивается до 7 280 рублей. Уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного ущерба от 100 тысяч рублей.





