В природном парке в Забайкалье поймали браконьеров

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

Нарушителям грозят штрафы



Специалисты отдела особо охраняемых природных территорий минприроды Забайкальского края за неделю выявили четырёх нарушителей в ходе рейдов в Ивано-Арахлейском природном парке.



В ходе патрулирования объезжали озёра природного парка, населённые пункты, лес, прилегающей к озёрам, рекам Ундугунка, Зенки, Хуба. Проведено четыре ночных дежурства.



- При объезде территории выявлено два факта нарушения правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», что влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования. Изъято две лодки, рыболовный костюм, сеть кустарного изготовления общей длинной 50 метров, - рассказал главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды Владимир Федаев.



Также при объезде лесов выявлено два нарушителя за разведение костров в режим ЧС. Составлено два протокола об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

