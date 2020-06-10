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В природном парке в Забайкалье поймали браконьеров

В природном парке в Забайкалье поймали браконьеров
Происшествия,  Фото:минприроды Забайкальского края
Нарушителям грозят штрафы

Специалисты отдела особо охраняемых природных территорий минприроды Забайкальского края за неделю выявили четырёх нарушителей в ходе рейдов в Ивано-Арахлейском природном парке.

В ходе патрулирования объезжали озёра природного парка, населённые пункты, лес, прилегающей к озёрам, рекам Ундугунка, Зенки, Хуба. Проведено четыре ночных дежурства.

- При объезде территории выявлено два факта нарушения правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», что влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования. Изъято две лодки, рыболовный костюм, сеть кустарного изготовления общей длинной 50 метров, - рассказал главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды Владимир Федаев.

Также при объезде лесов выявлено два нарушителя за разведение костров в режим ЧС. Составлено два протокола об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
браконьерство
 
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