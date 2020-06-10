Лесной пожар в Бурятии ликвидировали за два часа

Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём



В Баргузинском районе Бурятии накануне вечером в Усть-Баргузинском лесничестве обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.



На тушение отправились 13 человек из числа лесной охраны. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,01 га. Менее чем через два часа возгорание было ликвидировано.



На утро 9 июня новых очагов возгорания в республике не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

