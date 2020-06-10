Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём
В Баргузинском районе Бурятии накануне вечером в Усть-Баргузинском лесничестве обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.
На тушение отправились 13 человек из числа лесной охраны. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,01 га. Менее чем через два часа возгорание было ликвидировано.
На утро 9 июня новых очагов возгорания в республике не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесной пожар в Бурятии ликвидировали за два часа
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