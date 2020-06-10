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В Иркутске из-за стиралки ночью эвакуировали жильцов четырёхэтажки

В Иркутске из-за стиралки ночью эвакуировали жильцов четырёхэтажки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные спасли пять человек

В Иркутске прошлой ночью жильцы четырёхэтажного дома на улице Баррикад почувствовали дым в подъезде и вызвали пожарных. На момент прибытия первых пожарных расчётов в подъезде многоквартирного дома, на третьем этаже, стоял густой дым.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Звеньям газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасли ещё пять человек.

- Горела квартира на третьем этаже. Хозяин квартиры находился на месте. Пожар произошёл в ванной комнате от розетки, затем огонь перешёл на потолок. Чтобы ликвидировать возможное распространение огня на другие квартиры, огнеборцам пришлось вскрыть потолочное перекрытие между третьим и четвертым этажами на площади около 30 квадратных метров. Через час пожар был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошёл в результате короткого замыкания электропроводки из-за включенной в розетку стиральной машины. Включенный электроприбор находился без присмотра, в результате чего возгорание было обнаружено хозяином квартиры поздно.


пожар
 
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