Пожарные спасли пять человек
В Иркутске прошлой ночью жильцы четырёхэтажного дома на улице Баррикад почувствовали дым в подъезде и вызвали пожарных. На момент прибытия первых пожарных расчётов в подъезде многоквартирного дома, на третьем этаже, стоял густой дым.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Звеньям газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасли ещё пять человек.
- Горела квартира на третьем этаже. Хозяин квартиры находился на месте. Пожар произошёл в ванной комнате от розетки, затем огонь перешёл на потолок. Чтобы ликвидировать возможное распространение огня на другие квартиры, огнеборцам пришлось вскрыть потолочное перекрытие между третьим и четвертым этажами на площади около 30 квадратных метров. Через час пожар был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар произошёл в результате короткого замыкания электропроводки из-за включенной в розетку стиральной машины. Включенный электроприбор находился без присмотра, в результате чего возгорание было обнаружено хозяином квартиры поздно.
В Иркутске из-за стиралки ночью эвакуировали жильцов четырёхэтажки
Происшествия, Фото:
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