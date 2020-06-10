Парковочные столбики на пружине установили совсем недавно
Несколько дней назад вандалы сломали один из новых парковочных столбиков на площади Советов в Улан-Удэ. Об этом сообщили в комитете городского совета. Специалисты обратились к горожанам с просьбой бережно относиться к цветам, деревьям и городскому имуществу.
Как сообщал «Байкал-Daily», эти столбики были установлены в мае. Новые столбики закреплены на пружине. Они быстро снимаются и устанавливаются в дни проведения маршей и парадов
Столбики состоят из двух частей – стационарной и съёмной. Стационарный элемент бетонируется в землю без выступов на поверхности, к нему крепится столбик при помощи специального ключа и штифтов. Съёмная часть закреплена на мощной и прочной пружине для предотвращения случайного наезда велосипедистов или автомобилей, а также, если пешеход не заметит ограждение.
Вандалы сломали новый столбик на главной площади в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 10.06.2020
За сутки в Бурятии прибавилось более 60 заражённых
Авария произошла днём
В результате столкновения у «Тойоты» даже вылетело лобовое стекло
Гашиш он изготовил из конопли, сорванной возле села
Один из убийц бизнесмена уже отсидел свой срок, а второй 15 лет был в бегах
Они требуют перевести штраф в размере 3000 рублей на свой номер телефона
Молодой человек совершил кражу, будучи условно осуждённым
Она проследила за девушкой с велосипедом и ранним утром пришла за ним
У него изъяли более килограмма наркотиков
Под руку ревнивца попал и приятель, пытавшийся его остановить
Чтобы скрыть следы преступления, он решил продать машину
Она отговаривала женщину от совместного проживания с бывшим осуждённым
Диспетчер и психолог помогли мужчине, оказавшемуся в тяжелом психологическом состоянии
Три больницы в Бурятии закрыли на карантин
Из сейфа мужчины взяли деньги и ювелирные изделия на сумму более пяти миллионов