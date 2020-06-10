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В Бурятии инвалид погиб, не выбравшись из горящего дома

В Бурятии инвалид погиб, не выбравшись из горящего дома
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные нашли тело на лестнице

Днём 9 июня в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии на пожаре в частном двухэтажном доме погиб мужчина.

- На момент прибытия пожарных горел второй этаж, пламя переходило на крышу дома, существовала угроза перехода огня на надворные постройки и соседний дом, расположенный в шести метра от горящего дома. Тушение осложнялось порывистым ветром, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Соседи сообщили, что в доме мог оставаться человек с ограниченными возможностями. Пожарные проникли внутрь здания, как только удалось локализовать пожар, но спасти его уже не удалось. Тело 65-летнего мужчины обнаружили на лестничном пролёте.

В результате пожара сгорел второй этаж дома на площади 80 кв.м., повреждены стены и потолочные перекрытия первого этажа.

Предположительно, причиной пожара, послужило короткое замыкание электроприбора.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что с начала года в республике при пожарах погибло 53 человека, из них трое детей. Неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей – основные причины данных возгораний.


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