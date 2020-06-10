Житель Бурятии успел спастись при взрыве газового баллона

В посёлке Аршан Тункинского района 9 июня произошёл пожар в жилом доме. Пожарные прибыли на место уже через три минуты после сообщения. Однако, когда пожарные расчёты подъезжали к горящему дому, произошел взрыв газового баллона на веранде строения.
Людей, к счастью, дома уже не было – владелец эвакуировался самостоятельно. Хозяин дома получил ожоги ног и был госпитализирован.
В результате пожара уничтожены веранда и частично крыша дома на площади 36 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило включенное газовое оборудование, оставленное без присмотра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября 2019 года в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.