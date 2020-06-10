Житель Бурятии успел спастись при взрыве газового баллона



В результате пожара уничтожены веранда и частично крыша дома на площади 36 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило включенное газовое оборудование, оставленное без присмотра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.









В посёлке Аршан Тункинского района 9 июня произошёл пожар в жилом доме. Пожарные прибыли на место уже через три минуты после сообщения. Однако, когда пожарные расчёты подъезжали к горящему дому, произошел взрыв газового баллона на веранде строения.Людей, к счастью, дома уже не было – владелец эвакуировался самостоятельно. Хозяин дома получил ожоги ног и был госпитализирован.