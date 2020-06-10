В Улан-Удэ рабочие оставили горожан без света

Во время работы повредили кабельную линию



Накануне, 9 июня, при проведении земляных работ обществом с ограниченной ответственностью в 9:19 была повреждена кабельная линия в районе ул. Жуковского 2 в Улан-Удэ. Из-за этого произошло аварийное отключение света.



Без электроэнергии остались потребители частного сектора ул. Лермонтова, ул. Дундича, переулок Нахимова, потребители ул. Маяковского 5, ул. Октябрьская 1,1а, ул. Комсомольская 2,2а., пр.50 лет Октября 27, ул. Жуковского 2.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 10:11 запитали всех потребителей, кроме пр.50 лет Октября 27 и Жуковского 2. В 10:53 запитали оставшихся потребителей. Время устранения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

