Авария произошла днём
Сегодня около 16.30 часов на улице Залесная в Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузовика. Напротив автозаправки БРК «КамАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай».
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Борсоева сегодня водитель разбил в ДТП свой автомобиль.
В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан Кашкай»
Происшествия, Фото:
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