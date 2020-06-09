В Улан-Удэ водитель разбил в ДТП автомобиль

В результате столкновения у «Тойоты» даже вылетело лобовое стекло
Сегодня, 9 июня, около 11.30 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Напротив магазина «Светофор» столкнулись «Хёндай Санта Фе» и «Тойота Спринтер».
По предварительной информации, ехавший в направлении центра города водитель «Хёндая» притормозил перед пешеходным переходом. В этот момент в него и влетела сзади «Тойота Спринтер».
Никто не пострадал, хотя водителя «Тойоты» от травм явно уберегла сработавшая подушка безопасности.
Авария оставила сильные механические повреждения на «Спринтере». От удара у него даже вылетело лобовое стекло.
Водителю «Хёндая» повезло больше – ему придётся ремонтировать только бампер и задний фонарь.
На беду виновника ДТП, страхового полиса у него нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Сахьяновой в Улан-Удэ сбили женщину-пешехода
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В результате столкновения у «Тойоты» даже вылетело лобовое стекло
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