Гашиш он изготовил из конопли, сорванной возле села
Летом прошлого года недалеко от села в Северо-Байкальском районе Бурятии мужчина увидел кусты конопли. Он собрал несколько кустов и, придя домой, спрятал собранное в коробке в гараже.
Про коноплю житель района вспомнил уже зимой и изготовил из неё гашиш массой не менее 2,63 грамма. Однако употребить наркотик житель не успел, стражи порядка изъяли у него гашиш, когда мужчина прогуливался по посёлку.
Из материалов дела следует, что мужчина со стороны участкового и по месту работы характеризуется положительно, работает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не женат. Имеет малолетнего ребенка, судимостей у него нет.
- Действия суд квалифицировал по ст. 228 ч. 1 УК РФ, как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере Суд признал его виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.
Жителю Бурятии дали условный срок за гашиш
Происшествия, Фото:
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