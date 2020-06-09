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За 15 лет розыска убийца из Бурятии прикупил квартиру и машину в Москве

За 15 лет розыска убийца из Бурятии прикупил квартиру и машину в Москве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из убийц бизнесмена уже отсидел свой срок, а второй 15 лет был в бегах

В Москве спустя 15 лет задержали обвиняемого в убийстве бизнесмена из Северобайкальска. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В 2005 году в Северобайкальске возле мусорной свалки нашли тело убитого предпринимателя. Убийство было быстро раскрыто.

По данным следствия, в начале апреля 2005 года два жителя Северобайкальска узнали, что знакомый им местный предприниматель регулярно с железнодорожного вокзала отправляет через проводников в другие города крупные суммы денег за товар. Они решили напасть на торговца и убить его ради денег. Разработав план, приятели приготовили из карнизной струны удавку.

Вечером 24 апреля 2005 года они выследили предпринимателя, который направлялся на вокзал. Подъехали к нему на машине и предложили подвезти. Ничего не подозревая, бизнесмен, знакомый с этими молодыми людьми, сел на переднее пассажирское сиденье. Вскоре один нападавший с заднего сиденья накинул на шею жертвы удавку и стал душить. Одновременно с ним водитель схватил мужчину за ноги, чтобы он не разбил окно и не привлёк внимание прохожих.

Бизнесмен скончался. Его тело отвезли на городскую свалку, где выкинули, предварительно обыскав одежду и забрав около 120 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела один убийца задержан по «горячим следам». Он признал вину. Суд ему вынес приговор и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Его соучастнику удалось скрыться. Он уехал в Москву и прятался там от следствия долгих 15 лет. Однако в последнее время, уверовав в безнаказанность, стал участвовать в различных публично-правовых отношениях. Мужчина купил квартиру, машину, нарушал правила дорожного движения. А ведь его розыск не прекращался. В итоге мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов.

Для его задержания из Бурятии в Москву вылетели сотрудники уголовного розыска полиции. 40-летний мужчина был доставлен в республику. Здесь ему предъявили обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Он заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на скорейшую передачу уголовного дела в суд. 
убийство
 
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