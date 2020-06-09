Молодой человек совершил кражу, будучи условно осуждённым
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона в продуктовом магазине.
Кража была совершена в середине мая. 38-летний мужчина, возвращаясь с работы, зашёл в торговую точку за хлебом. Однако, рассчитавшись, забыл свой мобильный в прикассовой зоне.
Этим и воспользовался 23-летний посетитель. Он прихватил чужой гаджет, а затем продал. Ущерб составил более 19 тысяч рублей.
- Ранее молодой человек судим за имущественные и наркопреступления. При этом срок условного осуждения за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков у него не истек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон, оставленный на кассе в магазине
Происшествия, Фото:
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