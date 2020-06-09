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Забайкалка украла велосипед, потому что он ей понравился

Забайкалка украла велосипед, потому что он ей понравился
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она проследила за девушкой с велосипедом и ранним утром пришла за ним

В Могочинском районе Забайкальского края сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу велосипеда. Инцидент произошёл в посёлке Ключевский. Девушка на ночь оставила велосипед в подъезде двухэтажного дома без присмотра.

Просмотрев камеры наружного видеонаблюдения, сотрудники полиции установили внешность угонщицы, а позже её личность. Подозреваемой оказалась 41-летняя местная жительница. Она призналась в преступлении.

Как оказалось, женщину привлёк красивый внешний вид велосипеда, который она заметила на улице. Она проследила, в какой подъезд зашла девушка с велосипедом. Около пяти часов утра женщина вошла в подъезд, где увидела транспортное средство. Оно не было закреплено запирающим устройством, и женщина беспрепятственно его взяла.

Велосипед изъят по месту её жительства. В настоящее время устанавливается стоимость похищенного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подозреваемая не нарушала закон, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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