Житель Иркутской области приехал в Ярославль делать закладки

У него изъяли более килограмма наркотиков



В Ярославской области в лесополосе в районе автодороги «Ярославль – Иваново» задержан 23-летний житель Иркутской области с наркотиками. В свёртках находились спайс - более 900 грамм, мефедрон - более 215 грамм, «соль» - более 200 грамм.



По информации подозреваемый, «работал» на интернет-магазин наркотиков. Он намеренно переехал в Ярославль для участия в такой деятельности. Изъятые наркотики предназначались для распространения в закладках.



На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».



Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



