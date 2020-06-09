У него изъяли более килограмма наркотиков
В Ярославской области в лесополосе в районе автодороги «Ярославль – Иваново» задержан 23-летний житель Иркутской области с наркотиками. В свёртках находились спайс - более 900 грамм, мефедрон - более 215 грамм, «соль» - более 200 грамм.
По информации подозреваемый, «работал» на интернет-магазин наркотиков. Он намеренно переехал в Ярославль для участия в такой деятельности. Изъятые наркотики предназначались для распространения в закладках.
На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Иркутской области приехал в Ярославль делать закладки
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