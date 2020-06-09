Житель Бурятии убил приятеля, застав его в постели с женой

Под руку ревнивца попал и приятель, пытавшийся его остановить



Житель Бурятии, до смерти забивший приятеля, с которым застал свою жену, отправится в колонию, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Мужчина распивал спиртное с двумя знакомыми, а также со своей женщиной, с которой состоял в длительных любовных отношениях. Спустя некоторое время мужчина обнаружил в доме возлюбленную, лежащей в кровати с приятелем. Ревнивец набросился на него, избивая руками и ногами по телу и голове.



От полученных травм мужчина скончался.



Другой приятель пытался остановить нападавшего. Но сам попал «под горячую руку», получив удары кулаками в лицо и тело.



По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.



Также с осуждённого взысканы материальные расходы на погребение и компенсация морального вреда.



Приговор вступил в законную силу.







