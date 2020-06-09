Забайкалец угнал автомобиль, чтобы съездить по делам в Читу

Чтобы скрыть следы преступления, он решил продать машину



В Карымском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Хонда Фит». Владелец оставил автомобиль на ночь во дворе дома, а на утро обнаружил пропажу.



Подозреваемый был задержан в Чите при попытке продажи угнанного авто. Выяснилось, что мужчина решил уехать из посёлка Карымское в краевую столицу по делам. Для этой цели повредил замок в двери автомобиля и соединил провода в замке зажигания.



Прибыв в пункт назначения, он оставил автомобиль в гараже своего знакомого и стал подыскивать покупателя.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль изъят в исправном состоянии и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



