Чтобы скрыть следы преступления, он решил продать машину
В Карымском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Хонда Фит». Владелец оставил автомобиль на ночь во дворе дома, а на утро обнаружил пропажу.
Подозреваемый был задержан в Чите при попытке продажи угнанного авто. Выяснилось, что мужчина решил уехать из посёлка Карымское в краевую столицу по делам. Для этой цели повредил замок в двери автомобиля и соединил провода в замке зажигания.
Прибыв в пункт назначения, он оставил автомобиль в гараже своего знакомого и стал подыскивать покупателя.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль изъят в исправном состоянии и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал автомобиль, чтобы съездить по делам в Читу
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