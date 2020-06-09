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Оскорблённый житель Бурятии убил подругу своей сожительницы

Оскорблённый житель Бурятии убил подругу своей сожительницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она отговаривала женщину от совместного проживания с бывшим осуждённым

Вчера, 8 июня, в Заиграевском районе под стражу был взят 34-летний житель села Тодогто. Мужчина обвиняется в убийстве 43-летней женщины, сообщил «Байкал-Daily» старший следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии Александр Ванжилов.

Всё произошло 5 июня. По версии следствия, мужчина убил подругу своей сожительницы тремя ножевыми ранениями в грудь.

Обвиняемый освободился из колонии в 2018 году, где сидел четыре года за покушение на убийство. После отсидки он жил в селе Новоильинск Заиграевского района. Там познакомился с женщиной с тремя маленькими детьми. Вскоре пара стала жить вместе. Спустя некоторое время вместе с детьми перебрались на новое место жительства – в село Тодогто.

В июне мужчина решил познакомить гражданскую супругу со своей семьёй, которая живёт в Кяхтинском районе. Детей оставить было не с кем, и посидеть попросили подругу женщины из Новоильинска. Она приехала утром в пять утра, сразу же втроём начали распивать спиртное на глазах у детей.

После застолья они отправились в гости к знакомым. Там гулянье продолжилось. В ходе застолья возник конфликт. Приятельница стала отговаривать женщину от совместного проживания с бывшим осуждённым.

Вскоре приехавшая женщина засобиралась. Идти ночевать в этом селе ей было некуда, так что она пошла в дом подруги. На её беду, мужчина, с которым она поссорилась, вернулся домой один. Его возлюбленная решила продолжать веселиться в гостях.

Дома между мужчиной и его гостьей вновь вспыхнула ссора. Женщина снова говорила оскорбления, получив в итоге по лицу. Она убежала в комнату.

Взяв кухонный нож, мужчина начал резать хлеб, но вновь услышал из комнаты нецензурную брань в свой адрес. Разозлившись, он подошёл к женщине и попросил замолчать, однако женщина не унималась. Тогда мужчина нанёс ей не менее трёх ударов в левую сторону грудной клетки.

С места происшествия мужчина не скрылся. Он находился в шоковом состоянии. Спустя некоторое время домой вернулась сожительница.

- «Скорая» увезла раненую в БСМП. В 2:47 из БСМП поступила информация о том, что потерпевшая скончалась. По предварительным данным, у женщины проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца, лёгкого и подрёберной артерии. Также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, - сообщил старший следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии Александр Ванжилов.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Он помещён в СИЗО.



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