Жителя Бурятии, позвонившего на 112, спасли от суицида

Диспетчер и психолог помогли мужчине, оказавшемуся в тяжелом психологическом состоянии
В Бурятии 7 июня на номер «112» обратился мужчина, который сообщил диспетчеру, что хочет покончить с собой. Через гарнитуру было слышно, что мужчина находится на проезжей части.
Диспетчер переключила разговор на штатного психолога «Служба-112», которая общаясь с мужчиной, вызвала полицию. Психолог около 15 минут оказывала мужчине психологическую поддержку до прибытия полицейских. В результате ему удалось спасти жизнь.
Это не первый случай, когда специалисты «Служба-112» помогают людям, находящимся в тяжёлом психологическом состоянии. В апреле дважды обращались люди, планирующие свести счеты с жизнью. Психологи оказывали этим людям психологическую поддержку до обнаружения их экстренными службами, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
- Диспетчеры «Служба-112» всегда готовы принять звонок и соединить с экстренными службами или психологом. Если вы оказались в ситуации угрожающей жизни или стали свидетелем этого – сообщите по телефону «112», - говорит начальник Центра обработки вызовов «Система-112» Буянто Бадмажапов.
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Происшествия, Фото:
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