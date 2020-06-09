Жителя Бурятии, позвонившего на 112, спасли от суицида

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Диспетчер и психолог помогли мужчине, оказавшемуся в тяжелом психологическом состоянии



В Бурятии 7 июня на номер «112» обратился мужчина, который сообщил диспетчеру, что хочет покончить с собой. Через гарнитуру было слышно, что мужчина находится на проезжей части.



Диспетчер переключила разговор на штатного психолога «Служба-112», которая общаясь с мужчиной, вызвала полицию. Психолог около 15 минут оказывала мужчине психологическую поддержку до прибытия полицейских. В результате ему удалось спасти жизнь.



Это не первый случай, когда специалисты «Служба-112» помогают людям, находящимся в тяжёлом психологическом состоянии. В апреле дважды обращались люди, планирующие свести счеты с жизнью. Психологи оказывали этим людям психологическую поддержку до обнаружения их экстренными службами, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



- Диспетчеры «Служба-112» всегда готовы принять звонок и соединить с экстренными службами или психологом. Если вы оказались в ситуации угрожающей жизни или стали свидетелем этого – сообщите по телефону «112», - говорит начальник Центра обработки вызовов «Система-112» Буянто Бадмажапов.





