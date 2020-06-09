В Тайшете разбойники ворвались в дом бизнесменов, связали жильцов и ограбили

Из сейфа мужчины взяли деньги и ювелирные изделия на сумму более пяти миллионов



В Тайшете задержали четверых подозреваемых в громком разбойном нападении на дом предпринимателей.



В марте двое мужчин организовали разбойное нападение. Для нападения они привлекли трёх знакомых, которые через окно проникли в дом, расположенный на улице Юбилейная в Тайшете. Разбойники напали на 62-летнюю женщину и её 16-летнего внука в момент, когда они спали. Они связали женщине и подростку руки скотчем, а затем избили.



Из сейфа мужчины взяли деньги и ювелирные изделия на сумму более пяти миллионов рублей.



Спустя несколько дней полицейские задержали первого фигуранта. 39-летнему жителю Нижнеудинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В апреле и мае удалось задержать ещё двоих соучастников. Ими оказались местные жители в возрасте 36 и 38 лет. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Накануне в Ростовской области был задержан четвёртый подозреваемый, 27-летний житель Нижнеудинска. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в Иркутскую область.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой, совершённый в особо крупном размере» и «Пособничество в разбое, совершённом в особо крупном размере». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.



В настоящее время идёт поиск последнего фигуранта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





