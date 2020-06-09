Они требуют перевести штраф в размере 3000 рублей на свой номер телефона
В Чите активизировались телефонные мошенники. «Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина», – так начинаются СМС-сообщения, которые приходят на сотовые телефоны читинцев. Далее, ссылаясь на статью КоАП, злоумышленники требуют уплатить штраф в размере трёх тысяч рублей, предусмотрительно сообщая номер телефона, на который необходимо перевести деньги. В случае неуплаты мошенники грозят возбуждением уголовного дела.
Пресс-служба администрации города Читы советует быть бдительными и не поддаваться на уловки нечистых на руку людей. Данные СМС являются обманом, единственной целью которого является отъём денег у граждан.
В Чите мошенники рассылают СМС о нарушении режима карантина
Происшествия, Фото:
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