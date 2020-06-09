В Иркутской области начались поджоги тополиного пуха

В Усолье-Сибирском пух горел на площади пять квадратных метров



В городах Иркутской области регистрируются первые случаи поджогов тополиного пуха. Так, накануне вечером очевидцы сообщили о горении пуха на площади порядка пяти квадратных метров на открытой территории в Усолье-Сибирском.



Местные жители не дали огню распространиться - им удалось потушить его собственными силами до прибытия пожарных подразделений.



Основные причины, по которым становятся возможными такие возгорания, - неосторожное обращение с огнем, детская шалость и умышленный поджог. Ежегодно регистрируются случаи перехода огня на жилые дома и надворные постройки при сжигании тополиного пуха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Уборка легковоспламеняющегося пуха – это первоочередная противопожарная мера. Не только дети из праздного любопытства поджигают пух, но и взрослые создают угрозу возникновения пожара, бросая непотушенные окурки или спички, - рассказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.



