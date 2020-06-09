 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Бурятии беременная и декретница по очереди обчистили собутыльника

В Бурятии беременная и декретница по очереди обчистили собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com

Они перевели деньги с его карты   

6 июня в отделение полиции посёлка Селенгинск поступило заявление от 62-летнего мужчины о краже денег.

Полицейские задержали подозреваемых – двух женщины, в разное время распивавшие спиртное с потерпевшим.

25 мая в ходе застолья 34-летняя женщина воспользовалась телефоном хозяина дома и с помощью «мобильного банка» перевела с его счёта около 13 тысяч рублей. Владелец гаджета в это время, захмелев, спал.

Аналогичная ситуация повторилась спустя шесть дней, однако на этот раз кражу средств совершила уже 30-летняя собутыльница. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Ранее обе уже привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. При этом одна из них в настоящее время беременна, вторая находится в декрете. Злоупотребляют спиртным.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области начались поджоги тополиного пуха
В Иркутской области начались поджоги тополиного пуха
Происшествия, 09.06.2020
В Усолье-Сибирском пух горел на площади пять квадратных метров
Двое жителей Иркутской области украли пасущихся коров
Двое жителей Иркутской области украли пасущихся коров
Происшествия, 09.06.2020
У одного из подозреваемых обнаружили четыре стегна мяса, шкуру и голову животного
В Иркутской области застрелили медведя, крушившего постройки
В Иркутской области застрелили медведя, крушившего постройки
Происшествия, 09.06.2020
Дикий зверь вёл себя агрессивно и два дня крушил постройки
В Бурятии дачники помогали тушить пожар
В Бурятии дачники помогали тушить пожар
Происшествия, 09.06.2020
В Тарбагатайском районе сгорел дачный дом
В Бурятии грузчика поймали за сбором конопли
В Бурятии грузчика поймали за сбором конопли
Происшествия, 09.06.2020
Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование
Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Происшествия, 09.06.2020
Сейчас следователи ищут свидетелей на иномарке, которые были неподалёку
Житель Бурятии спас из сгоревшей стайки животных
Житель Бурятии спас из сгоревшей стайки животных
Происшествия, 09.06.2020
8 июня в селе Багузин загорелась стайка
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве подростка в Забайкалье
Происшествия, 09.06.2020
Во время резни был убит подросток и ранены ещё пять человек
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
Происшествия, 09.06.2020
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов
Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов
Происшествия, 09.06.2020
На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита
В Забайкалье юноша угнал мотоцикл, чтобы съездить к девушке
В Забайкалье юноша угнал мотоцикл, чтобы съездить к девушке
Происшествия, 09.06.2020
Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры
Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры
Происшествия, 09.06.2020
Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца
Утром в Улан-Удэ сбили пешехода
Утром в Улан-Удэ сбили пешехода
Происшествия, 09.06.2020
Женщина доставлена в больницу

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^