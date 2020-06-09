В Бурятии беременная и декретница по очереди обчистили собутыльника

Они перевели деньги с его карты



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







6 июня в отделение полиции посёлка Селенгинск поступило заявление от 62-летнего мужчины о краже денег.Полицейские задержали подозреваемых – двух женщины, в разное время распивавшие спиртное с потерпевшим.25 мая в ходе застолья 34-летняя женщина воспользовалась телефоном хозяина дома и с помощью «мобильного банка» перевела с его счёта около 13 тысяч рублей. Владелец гаджета в это время, захмелев, спал.Аналогичная ситуация повторилась спустя шесть дней, однако на этот раз кражу средств совершила уже 30-летняя собутыльница. Ущерб составил пять тысяч рублей.Ранее обе уже привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. При этом одна из них в настоящее время беременна, вторая находится в декрете. Злоупотребляют спиртным.