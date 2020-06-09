У одного из подозреваемых обнаружили четыре стегна мяса, шкуру и голову животного
В Иркутской области накануне в полицию с сообщением о хищении животных обратились двое жителей деревни Бадагуй в Баяндаевском районе. У них пропала корова и бык. Потерпевшие рассказали, что утром отпустили животных на выпас, а в конце дня не смогли их найти.
Полицейские проверили ближайшие поля, пастбища и лес. Через несколько часов в двух километрах от деревни сыщики обнаружили останки скота и следы от протекторов машины. Опросив местных жителей, полицейские установили автомобиль, находящийся сутками ранее в этой местности. Предположительно, именно на нем перевозилось добытое преступным путём мясо.
Затем сотрудники угрозыска заметили похожее авто у одного из домов в деревне Ширяева Иркутского района. Внедорожник принадлежал 46-летнему ранее неоднократно судимому мужчине. Проверив содержимое салона, оперативники обнаружили в нём четыре стегна мяса. В доме задержанного были найдены две коровьи шкуры и голова животного.
В результате дальнейших разбирательств установлен второй предполагаемый соучастник - 37-летний, ранее неоднократно судимый иркутянин.
- По версии сыщиков, они вместе украли коров на вольном выпасе. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время фигуранты задержаны - следствие намеренно ходатайствовать перед судом об их аресте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Двое жителей Иркутской области украли пасущихся коров
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