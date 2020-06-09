Двое жителей Иркутской области украли пасущихся коров

У одного из подозреваемых обнаружили четыре стегна мяса, шкуру и голову животного



В Иркутской области накануне в полицию с сообщением о хищении животных обратились двое жителей деревни Бадагуй в Баяндаевском районе. У них пропала корова и бык. Потерпевшие рассказали, что утром отпустили животных на выпас, а в конце дня не смогли их найти.



Полицейские проверили ближайшие поля, пастбища и лес. Через несколько часов в двух километрах от деревни сыщики обнаружили останки скота и следы от протекторов машины. Опросив местных жителей, полицейские установили автомобиль, находящийся сутками ранее в этой местности. Предположительно, именно на нем перевозилось добытое преступным путём мясо.



Затем сотрудники угрозыска заметили похожее авто у одного из домов в деревне Ширяева Иркутского района. Внедорожник принадлежал 46-летнему ранее неоднократно судимому мужчине. Проверив содержимое салона, оперативники обнаружили в нём четыре стегна мяса. В доме задержанного были найдены две коровьи шкуры и голова животного.



В результате дальнейших разбирательств установлен второй предполагаемый соучастник - 37-летний, ранее неоднократно судимый иркутянин.



- По версии сыщиков, они вместе украли коров на вольном выпасе. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время фигуранты задержаны - следствие намеренно ходатайствовать перед судом об их аресте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



