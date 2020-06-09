Дикий зверь вёл себя агрессивно и два дня крушил постройки
На территорию частного дома пожилой супружеской пары, расположенного в 25 км от посёлка Эдучанка Усть-Илимского, пробрался медведь. 68-летний мужчина сообщил в полицию, что во дворе его дома, находится хищник.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что дикий зверь уже второй день ходит по территории их участка, уничтожая постройки. Он вёл себя агрессивно, создавая угрозу для людей.
- Оценив сложившуюся ситуацию, правоохранители, действуя в соответствии с федеральным законом «О полиции», применили огнестрельное оружие и обезвредили животное. Никто из граждан не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Это уже второй случай оказания полицией помощи этой семье. В январе 2019 года, когда обильные снегопады замели дорогу и лишили пенсионеров возможности пополнить запасы питьевой воды и пищи, на помощь к ним направился участковый уполномоченный полиции.
Преодолев на снегоходе по заснеженной тайге более двух км, он привёз семейной паре воду и продукты, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области застрелили медведя, крушившего постройки
Происшествия, Фото:
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