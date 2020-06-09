В Тарбагатайском районе сгорел дачный дом
8 июня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в дачном доме.
Первой прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения « Заводское»: к этому моменту веранда и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на гараж, расположенный на соседней территории. Добровольный пожарный Андрей Афанасьев сбил пламя и защитил постройку. К этому времени загорелась кровля.
Тушение осложнялось отделкой дома листами ДВП. Местные жители оказывали помощь в тушении, срывая эти листы. Вместе с прибывшими пожарными огонь удалось остановить и ликвидировать.
В результате пожара уничтожена веранда, частично обрушилась кровля, дом выгорел изнутри. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС.
В Бурятии дачники помогали тушить пожар
Происшествия, Фото:
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