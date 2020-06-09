 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Бурятии дачники помогали тушить пожар

В Бурятии дачники помогали тушить пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тарбагатайском районе сгорел дачный дом

8 июня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в дачном доме.

Первой прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения « Заводское»: к этому моменту веранда и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на гараж, расположенный на соседней территории. Добровольный пожарный Андрей Афанасьев сбил пламя и защитил постройку. К этому времени загорелась кровля.

Тушение осложнялось отделкой дома листами ДВП. Местные жители оказывали помощь в тушении, срывая эти листы. Вместе с прибывшими пожарными огонь удалось остановить и ликвидировать.

В результате пожара уничтожена веранда, частично обрушилась кровля, дом выгорел изнутри. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Происшествия, 09.06.2020
Сейчас следователи ищут свидетелей на иномарке, которые были неподалёку
Житель Бурятии спас из сгоревшей стайки животных
Житель Бурятии спас из сгоревшей стайки животных
Происшествия, 09.06.2020
8 июня в селе Багузин загорелась стайка
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве подростка в Забайкалье
Происшествия, 09.06.2020
Во время резни был убит подросток и ранены ещё пять человек
Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов
Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов
Происшествия, 09.06.2020
На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита
В Забайкалье юноша угнал мотоцикл, чтобы съездить к девушке
В Забайкалье юноша угнал мотоцикл, чтобы съездить к девушке
Происшествия, 09.06.2020
Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры
Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры
Происшествия, 09.06.2020
Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца
Утром в Улан-Удэ сбили пешехода
Утром в Улан-Удэ сбили пешехода
Происшествия, 09.06.2020
Женщина доставлена в больницу
В Иркутской области на Оке утонул подросток
В Иркутской области на Оке утонул подросток
Происшествия, 09.06.2020
15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
Происшествия, 09.06.2020
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье
В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье
Происшествия, 08.06.2020
Протоколы на нарушителей передадут в суд
В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии
В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии
Происшествия, 08.06.2020
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^