В Бурятии грузчика поймали за сбором конопли

Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование



Сотрудники управления наркоконтроля неподалёку от села Тапхар в Иволгинском районе Бурятии задержали сборщика конопли. У 19-летнего улан-удэнца было обнаружено более полукилограмма наркотического средства.



От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.



Молодой человек приехал в Иволгинский район из Улан-Удэ специально для сбора наркотика. Он подрабатывает грузчиком, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



О лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



