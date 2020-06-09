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Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу

Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Сейчас следователи ищут свидетелей на иномарке, которые были неподалёку

В Забайкальском крае следователи предъявили трём жителям Читы 25, 33 и 39 лет обвинение в убийстве 24-летнего молодого человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 мая они заманили своего 24-летнего знакомого в лес в Черновском районе Читы. Молодого человека застрелили. После тело закопали неподалёку.

- Обвиняемые тщательно готовились к совершению преступления: они заранее подобрали место убийства, подход к нему, выкопали яму для сокрытия тела, вооружились пистолетом, - отмечают в Следственном управлении.

Об исчезновении парня заявили его родственники 20 мая.

Следователи и полицейские задержали двух обвиняемых в конце мая. На прошлой неделе задержан третий фигурант.

В ходе обысков по местам жительства изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и другие боеприпасы. По всем изъятым предметам назначены судебные экспертизы, в том числе, экспертизы ДНК, взрывотехнические, баллистические, медицинские и другие.

Также в ходе расследования следователи установили, что в ночь преступления в районе подстанции 500 кВ, расположенной примерно в пяти километрах от золоотвала Читинской ТЭЦ-1, около трассы Чита-Иркутск находилась автомашина, предположительно, Toyota Cresta или Toyota Chaser светлого цвета. Находившиеся в машине люди могли стать очевидцами преступления. Их показания могут иметь существенное значение для расследования. Следователи убедительно просят находившихся в автомашине людей позвонить по телефонам в Чите: (3022)32-35-58, 32-09-79.

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