Сейчас следователи ищут свидетелей на иномарке, которые были неподалёку
В Забайкальском крае следователи предъявили трём жителям Читы 25, 33 и 39 лет обвинение в убийстве 24-летнего молодого человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в ночь с 19 на 20 мая они заманили своего 24-летнего знакомого в лес в Черновском районе Читы. Молодого человека застрелили. После тело закопали неподалёку.
- Обвиняемые тщательно готовились к совершению преступления: они заранее подобрали место убийства, подход к нему, выкопали яму для сокрытия тела, вооружились пистолетом, - отмечают в Следственном управлении.
Об исчезновении парня заявили его родственники 20 мая.
Следователи и полицейские задержали двух обвиняемых в конце мая. На прошлой неделе задержан третий фигурант.
В ходе обысков по местам жительства изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и другие боеприпасы. По всем изъятым предметам назначены судебные экспертизы, в том числе, экспертизы ДНК, взрывотехнические, баллистические, медицинские и другие.
Также в ходе расследования следователи установили, что в ночь преступления в районе подстанции 500 кВ, расположенной примерно в пяти километрах от золоотвала Читинской ТЭЦ-1, около трассы Чита-Иркутск находилась автомашина, предположительно, Toyota Cresta или Toyota Chaser светлого цвета. Находившиеся в машине люди могли стать очевидцами преступления. Их показания могут иметь существенное значение для расследования. Следователи убедительно просят находившихся в автомашине людей позвонить по телефонам в Чите: (3022)32-35-58, 32-09-79.
Трое читинцев застрелили парня и закопали в лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас следователи ищут свидетелей на иномарке, которые были неподалёку
8 июня в селе Багузин загорелась стайка
Во время резни был убит подросток и ранены ещё пять человек
На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита
Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца
Гаджет изъяли во время конвоирования
Женщина доставлена в больницу
Его магнитуда составила 3,9
Женщина украла из посылки телефон
15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
Женщина получила различные травмы
Происшествия, 08.06.2020
Протоколы на нарушителей передадут в суд
Происшествия, 08.06.2020
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления