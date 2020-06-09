Житель Бурятии спас из сгоревшей стайки животных

8 июня в селе Багузин загорелась стайка
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Животные не пострадали – хозяин успел их спасти.
Тушение пожара осложнялось порывами ветра. В результате пожара сгорела крыша, повреждены стены строения.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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8 июня в селе Багузин загорелась стайка
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