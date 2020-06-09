Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов

На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита



Среди мошенничеств, совершённых дистанционным способом, выделяются мошенничества в сфере кредитования. Люди направляют заявки в банки на оформление кредита через личный кабинет, либо через онлайн-банки, в которых указывают свои достоверные анкетные данные. Предоставляются ложные сведения о месте работы и сумме заработной платы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Так, в феврале в Кяхтинском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Не работающий 31-летний мужчина через официальную страницу банка в Интернете направил заявку на получение потребительского кредита в сумме 45 тысяч рублей. Мужчина не планировать оплачивать кредит. Он подписал заявку электронной подписью, при этом указав ложные сведения о месте работы.



За четыре месяца 2020 года в подразделениях дознания республики завершены и направлены в суд три уголовных дела по данной статье. Максимальное наказание - принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырёх месяцев.





