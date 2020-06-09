На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита
Среди мошенничеств, совершённых дистанционным способом, выделяются мошенничества в сфере кредитования. Люди направляют заявки в банки на оформление кредита через личный кабинет, либо через онлайн-банки, в которых указывают свои достоверные анкетные данные. Предоставляются ложные сведения о месте работы и сумме заработной платы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Так, в феврале в Кяхтинском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Не работающий 31-летний мужчина через официальную страницу банка в Интернете направил заявку на получение потребительского кредита в сумме 45 тысяч рублей. Мужчина не планировать оплачивать кредит. Он подписал заявку электронной подписью, при этом указав ложные сведения о месте работы.
За четыре месяца 2020 года в подразделениях дознания республики завершены и направлены в суд три уголовных дела по данной статье. Максимальное наказание - принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырёх месяцев.
Жители Бурятии обманывают банки при взятии кредитов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На жителя Кяхтинского района возбудили уголовное дело за ложные данные при взятии кредита
Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца
Гаджет изъяли во время конвоирования
Женщина доставлена в больницу
Его магнитуда составила 3,9
Женщина украла из посылки телефон
15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
Женщина получила различные травмы
Протоколы на нарушителей передадут в суд
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления
Авария произошла возле жилого дома
Мужчина убил подростка и ранил пять человек
Женщина нашла пропавшего ребёнка, пустила к себе и никому не сказала