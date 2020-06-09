Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
8 июня с заявлением в полицию обратилась жительница села Александровский Завод в Забайкальском крае. Когда хозяйки не было дома, неизвестные угнали со двора дома мотоцикл «Рейсер».
За нескольких часов полицейские установили подозреваемого. Им оказался 18-летний односельчанин потерпевшей. Его задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, молодой человек угнал мотоцикл, чтобы съездить в соседнее село в гости к своей девушке.
Мотоцикл изъят и возвращён владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье юноша угнал мотоцикл, чтобы съездить к девушке
Происшествия, Фото:
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