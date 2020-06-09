Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца
В Иркутской области 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30 ч.2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, днём 4 июня обвиняемый возле офиса нотариуса по ул. Розы Люксембург в Иркутске в ходе ссоры сделал несколько выстрелов из травматического оружия в своего брата и его супругу. После мужчина скрылся на автомобиле Honda Stepwgn.
Потерпевшие были экстренно госпитализированы с огнестрельными ранениями головы. 25-летняя девушка до сих пор не контактна, находится в реанимации.
Сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват». В кратчайшие сроки мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел.
Установлено, что конфликт произошел из-за трёхкомнатной квартиры, которая по наследству досталась братьям от отца. Пострадавший планировал переписать имущество на себя.
- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры
Происшествия, Фото:
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