Иркутянин стрелял в родных из-за трёхкомнатной квартиры

Трёхкомнатная квартира досталась братьям по наследству от отца



В Иркутской области 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30 ч.2 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, днём 4 июня обвиняемый возле офиса нотариуса по ул. Розы Люксембург в Иркутске в ходе ссоры сделал несколько выстрелов из травматического оружия в своего брата и его супругу. После мужчина скрылся на автомобиле Honda Stepwgn.



Потерпевшие были экстренно госпитализированы с огнестрельными ранениями головы. 25-летняя девушка до сих пор не контактна, находится в реанимации.



Сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват». В кратчайшие сроки мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел.



Установлено, что конфликт произошел из-за трёхкомнатной квартиры, которая по наследству досталась братьям от отца. Пострадавший планировал переписать имущество на себя.



- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



