Гаджет изъяли во время конвоирования
Сотрудники управления по конвоированию УФСИН по Забайкальскому краю у осуждённого, следующего плановым караулом, изъяли запрещённый предмет.
34-летний осуждённый спрятал в хлеб сотовый телефон и пытался доставить в колонию. Гаджет был обнаружен сотрудниками во время досмотра этапа, следующего плановым железнодорожным караулом по маршруту Чита-Благовещенск.
По данному факту назначена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В Забайкалье осуждённый пытался пронести в колонию телефон в хлебе
Происшествия, Фото:
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