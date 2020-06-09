В Забайкалье осуждённый пытался пронести в колонию телефон в хлебе

Гаджет изъяли во время конвоирования



Сотрудники управления по конвоированию УФСИН по Забайкальскому краю у осуждённого, следующего плановым караулом, изъяли запрещённый предмет.



34-летний осуждённый спрятал в хлеб сотовый телефон и пытался доставить в колонию. Гаджет был обнаружен сотрудниками во время досмотра этапа, следующего плановым железнодорожным караулом по маршруту Чита-Благовещенск.



По данному факту назначена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.





