 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Улан-Удэ почтальон украла посылку с «АлиЭкспресс»

В Улан-Удэ почтальон украла посылку с «АлиЭкспресс»
Происшествия, 
Женщина украла из посылки телефон

38-летняя жительница Улан-Удэ в конце 2019 года устроилась на работу почтальоном. Через месяц увидела посылку объявленной стоимостью в 5500 рублей и решила забрать её себе. Для этого она ввела недостоверные сведения в электронную базу о том, что посылка выдана получателю.

Меж тем, женщина, которая заказала на «АлиЭкспресс» телефон и ждала посылку, получила смс о том, что посылка получена. Женщина стала разбираться в произошедшем на почте. Там вскрылось, что посылка была присвоена.

Украденный телефон почтальон продала за 1000 рублей прохожему.

В ходе расследования женщина вину признала, раскаялась в содеянном и возместила потерпевшей ущерб в полном объёме. Также она принесла свои извинения и даже возместила моральный вред на такую же сумму.

- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, положительных характеристик, отсутствия претензий от потерпевшей, Советский районный суд прекратил дело за примирением сторон, - прокомментировала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.

Сейчас женщина уже не работает на почте, после инцидента она сразу же уволилась.

кража почта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области на Оке утонул подросток
В Иркутской области на Оке утонул подросток
Происшествия, 09.06.2020
15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
Происшествия, 09.06.2020
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье
В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье
Происшествия, 08.06.2020
Протоколы на нарушителей передадут в суд
В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии
В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии
Происшествия, 08.06.2020
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления  
Забайкальца, зарезавшего подростка, поймали
Забайкальца, зарезавшего подростка, поймали
Происшествия, 08.06.2020
Мужчина убил подростка и ранил пять человек
Пропавшего в Улан-Удэ мальчика забрала к себе продавец
Пропавшего в Улан-Удэ мальчика забрала к себе продавец
Происшествия, 08.06.2020
Женщина нашла пропавшего ребёнка, пустила к себе и никому не сказала  
Братчанин лишился 8,5 тысяч, пока вёз цветы в прокуратуру
Братчанин лишился 8,5 тысяч, пока вёз цветы в прокуратуру
Происшествия, 08.06.2020
Мошенник предложил молодому человеку выполнить деликатную просьбу
Деревья в Бурятии вновь пожирает шелкопряд
Деревья в Бурятии вновь пожирает шелкопряд
Происшествия, 08.06.2020
Шелкопряд приводит к полной гибели хвойных деревьев
В Бурятии стало происходить меньше ДТП
В Бурятии стало происходить меньше ДТП
Происшествия, 08.06.2020
Аварии на дорогах унесли жизнь 34-х человек
В Улан-Удэ горели гараж, автомобиль и вещи на балконе
В Улан-Удэ горели гараж, автомобиль и вещи на балконе
Происшествия, 08.06.2020
За выходные в городе произошло 11 пожаров

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^