Женщина украла из посылки телефон
38-летняя жительница Улан-Удэ в конце 2019 года устроилась на работу почтальоном. Через месяц увидела посылку объявленной стоимостью в 5500 рублей и решила забрать её себе. Для этого она ввела недостоверные сведения в электронную базу о том, что посылка выдана получателю.
Меж тем, женщина, которая заказала на «АлиЭкспресс» телефон и ждала посылку, получила смс о том, что посылка получена. Женщина стала разбираться в произошедшем на почте. Там вскрылось, что посылка была присвоена.
Украденный телефон почтальон продала за 1000 рублей прохожему.
В ходе расследования женщина вину признала, раскаялась в содеянном и возместила потерпевшей ущерб в полном объёме. Также она принесла свои извинения и даже возместила моральный вред на такую же сумму.
- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, положительных характеристик, отсутствия претензий от потерпевшей, Советский районный суд прекратил дело за примирением сторон, - прокомментировала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.
Сейчас женщина уже не работает на почте, после инцидента она сразу же уволилась.
В Улан-Удэ почтальон украла посылку с «АлиЭкспресс»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
Женщина получила различные травмы
Протоколы на нарушителей передадут в суд
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления
Авария произошла возле жилого дома
Мужчина убил подростка и ранил пять человек
Женщина нашла пропавшего ребёнка, пустила к себе и никому не сказала
Вор работает сварщиком
Мошенник предложил молодому человеку выполнить деликатную просьбу
Шелкопряд приводит к полной гибели хвойных деревьев
Сельчанка потеряла телефон вместе с картой
Аварии на дорогах унесли жизнь 34-х человек
За выходные в городе произошло 11 пожаров
Девушка решил внезапно повернуть