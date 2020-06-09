В Улан-Удэ почтальон украла посылку с «АлиЭкспресс»

Женщина украла из посылки телефон



38-летняя жительница Улан-Удэ в конце 2019 года устроилась на работу почтальоном. Через месяц увидела посылку объявленной стоимостью в 5500 рублей и решила забрать её себе. Для этого она ввела недостоверные сведения в электронную базу о том, что посылка выдана получателю.



Меж тем, женщина, которая заказала на «АлиЭкспресс» телефон и ждала посылку, получила смс о том, что посылка получена. Женщина стала разбираться в произошедшем на почте. Там вскрылось, что посылка была присвоена.



Украденный телефон почтальон продала за 1000 рублей прохожему.



В ходе расследования женщина вину признала, раскаялась в содеянном и возместила потерпевшей ущерб в полном объёме. Также она принесла свои извинения и даже возместила моральный вред на такую же сумму.



- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, положительных характеристик, отсутствия претензий от потерпевшей, Советский районный суд прекратил дело за примирением сторон, - прокомментировала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.



Сейчас женщина уже не работает на почте, после инцидента она сразу же уволилась.



