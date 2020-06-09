В Иркутской области на Оке утонул подросток

15-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых на пять минут
В Зиминском районе Иркутской области на реке Ока 8 июня водолазы обнаружили тело погибшего 15-летнего мальчика.
К спасателям обратились его родственники. Подросток пропал из поля зрения взрослых буквально на пять минут, когда они занимались обустройством места отдыха на берегу. Они сразу начали его искать, но безрезультатно.
Поиски продолжили инспекторы патрульной службы Центра ГИМС, полицейские и сотрудники поисково-спасательного отряда из Саянска - всего 13 человек. Тело погибшего было обнаружено водолазами на глубине 3,5 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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